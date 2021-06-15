على متن طائرة خاصة.. بعثة النادي الأهلي تتوجه إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، متجهة الي تونس لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة من مساء السبت القادم المقبل .

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن بعثة النادي الأهلي وصلت عصر اليوم، إلى المطار، وكان في استقبالهم وفد من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، وتم الانتهاء من إجراءات سفرهم بسهولة ويسر ودون أي تعقيدات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي، مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أعلن قائمة اللاعبين والتى تضم كلا من: محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير، وعلي معلول، وناصر ماهر، وأكرم توفيق ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

وينضم علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس، كما ضمت البعثة الشيف محمد الدالي، لمرافقة بعثة الأهلي إلى تونس.