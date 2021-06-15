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أنا في منتهى السعادة.. أول تعليق لوزير البترول بعد هجوم النواب الحاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بدأ المهندس طارق الملا، وزير البترول، التعقيب على طلبات الإحاطة والأسئلة والانتقادات التي وجهت إليه خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.

وقال الملا: أشكركم على هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة، متابعًا: هي إن دلَّت فتدل على نجاح قطاع البترول في لفت الأنظار؛ بسبب النجاحات التي يحققها.

وأكد وزير البترول أن الغاز الطبيعي إحدى دعائم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية، لافتًا إلى أن أكثر من 50 نائبًا تقدم بأسئلة بشأن توصيل الغاز الطبيعي.

وقال الملا: أنا في منتهى السعادة بهذه الأسئلة والطلبات.

يُشار إلى أن الجلسة شهدت مواجهة عنيفة من النواب في مواجهة الوزير؛ بسبب عدم توصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق عديدة، فضلًا عن أزمة التعيينات في شركات البترول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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