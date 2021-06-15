العلاوة وتغليظ العقوبات.. الرئيس السيسي يصدق على 5 قوانين (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، 5 قوانين بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، وذلك على النحو التالي:

ـ قانون رقم 67 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ـ قانون رقم 68 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2015 بشأن صندوق تحيا مصر.

ـ قانون رقم 69 لسنة 2021، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ـ قانون رقم 70 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال.

ـ قانون رقم 71 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.