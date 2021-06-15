انتحرت بمادة سامة.. فتاة تنهي معاناة ٣ سنوات مع المرض ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهت فتاة حياتها بتناول مادة سامة بمنطقة بولاق الدكرور ،غرب الجيزة.

تلقى العميد وائل الجابري مأمور قسم بولاق الدكرور إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بدائرة القسم.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وعثر على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ظاهرية

تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى أن الفتاة تعاني من مرض نفسي تخلصت من حياتها بتناول مادة سامة بسبب مرورها بأزمة نفسية تعالج منها منذ ٣ سنوات.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.