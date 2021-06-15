شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة بإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية، ورفع الإشغالات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتزامن مع متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، شنّت الأجهزة التنفيذية، الثلاثاء، بحى أول الزقازيق، حملة لرفع الإشغالات من شوارع الجلاء وسعد زغلول، ومدرسة الناصرية ومنطقه حى الزهور، والبوسطة ومولد النبي، والحلقة وكوبرى أبوعميره وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية ،حملة لرفع كافة اللافتات والإعلانات المخالفة بالشوارع الرئيسية ومن أمام مجلس المدينة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين حفاظاً على الشكل الحضاري للمدينة.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة موسعة لرفع الإشغالات أسفرت عن تحرير ٥ محاضر رفع مخلفات، ورفع ٨٥ حالة إشغال مخالفة، وضبط ٤٧ حالة إشغال آخرى، وكذلك تحرير ٩ محاضر إشغال طريق، كما تم تحرير ٦ محاضر ضد المواطنين لعدم إرتداء الكمامة الواقية، وتحرير محضر شيشة ضد أحد أصحاب المقاهي المخالفة، ومصادرة ٥ شيش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع قسم الشرطة، بإزالة سور مخالف بدون ترخيص بمنطقة كفر محمد اسماعيل بمدينة فاقوس، عبارة عن سور على مساحة 55 م طولى وبإرتفاع 1،5 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بغيته والقسم الهندسي بالوحدة، حملة إزالة لسور دبش أبيض على مساحة 100م بجمعية العدلية التابعة للوحدة المحلية بغيتة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بإزالة سور بالدبش الأبيض بناحية الملكيين البحرية التابعة للوحدة المحلية بسماكين الغرب على مساحة 70 متر طولي، وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين