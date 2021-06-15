شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف : استلام 236 ألف طن قمح محلي حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه قد تقرر تحديد 6 مواقع لاستلام وتوريد الأقماح المحلية وهي (صومعة كوم أبوراضى، شونة سمسطا البنك، شونة اهناسيا البنك، شونة مطحن الواسطى، مركز تجميع سمسطا العالمية، شونة بني سليمان الشرقية) والتي سيستمر العمل بها حتى 15 يوليو القادم أو لحين امتلاء سعتها التخزينية، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يتم تطبيقه بداية من غد الأربعاء،على أن يتم إيقاف أعمال الاستلام في باقى المواقع بنهاية أعمال توريد اليوم،وذلك في ضوء ما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني للمساحات المنزرعة عند تحديد تلك المواقع بالتنسيق بين غرفة عمليات وزارة التموين واللجنة المشكلة بالمحافظة، مع استمرار أعمال التوريد بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء.
وأضاف محافظ بني سويف أنه تم استلام وتوريد 91 طن قمح، ليصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضى وحتى صباح اليوم إلى أكثر من 236 ألف طن قمح، بنسبة 118 % من المستهدف توريده هذا الموسم، لافتاً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مديرعام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.
يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.