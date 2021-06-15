شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف : استلام 236 ألف طن قمح محلي حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه قد تقرر تحديد 6 مواقع لاستلام وتوريد الأقماح المحلية وهي (صومعة كوم أبوراضى، شونة سمسطا البنك، شونة اهناسيا البنك، شونة مطحن الواسطى، مركز تجميع سمسطا العالمية، شونة بني سليمان الشرقية) والتي سيستمر العمل بها حتى 15 يوليو القادم أو لحين امتلاء سعتها التخزينية، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يتم تطبيقه بداية من غد الأربعاء،على أن يتم إيقاف أعمال الاستلام في باقى المواقع بنهاية أعمال توريد اليوم،وذلك في ضوء ما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني للمساحات المنزرعة عند تحديد تلك المواقع بالتنسيق بين غرفة عمليات وزارة التموين واللجنة المشكلة بالمحافظة، مع استمرار أعمال التوريد بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء.

وأضاف محافظ بني سويف أنه تم استلام وتوريد 91 طن قمح، ليصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضى وحتى صباح اليوم إلى أكثر من 236 ألف طن قمح، بنسبة 118 % من المستهدف توريده هذا الموسم، لافتاً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.