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تعيين ٣ رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وقال بيان صحفي، إن القرارات شملت تعيين كلا من الدكتورة إيناس محمود مكاوى الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الزراعية، والدكتور هيثم محمد شحاته الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الأراضي والمياه.

كما أصدر «الجيزاوى»، قرارا بقيام الدكتورة ولاء إبراهيم محمود الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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