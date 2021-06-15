تعيين ٣ رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

وقال بيان صحفي، إن القرارات شملت تعيين كلا من الدكتورة إيناس محمود مكاوى الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الزراعية، والدكتور هيثم محمد شحاته الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الأراضي والمياه.

محمد يوسف

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