شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة أسوان»: استلمنا 125 ألف أردب قمح حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد محمدين، وكيل وزارة الزراعة بأسوان، إن صوامع المحافظة استلمت 125 ألف أردب من محصول القمح من المزارعين حتى الآن.

وأضاف «محمدين» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن اجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح بلغت 103 ألف فدان على مستوي المحافظة، لافتًا إلى أنه متبقي نحو 5 آلاف أردب من القمح منتظر توريدها إلى الصوامع، للانتهاء من توريد جميع المحصول خلال هذا العام والوصول إلى أعلى معدل توريد بالصوامع.