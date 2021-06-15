شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ : إنشاء ٢٥٤ مدرسة خلال ٧ سنوات بتكلفة 1.4 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإنجازات التي تحققت بقرى ومدن المحافظة في العديد من القطاعات خلال 7 سنوات بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالعملية التعليمية.

وأكد اللواء جمال نور الدين أن محافظة كفر الشيخ حظيت باهتمام القيادة السياسية في كل مناحي الحياة، والقطاعات الخدمية، فخلال 7 سنوات تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر، شهدت المحافظة نهضة تعليمية كبرى، فأصبحت المدارس بكل قرى المحافظة سواء القرى الأم ـو القرى توابع الوحدات المحلية، فخلال ال7 سنوات تم إنشاء 254 مدرسة، تضم 3248 فصلاً، بتكلفة مليار و359 مليون و917 ألف ،و836 جنيه.

وقال محافظ كفر الشيخ: «لم تشمل النهضة التعليمية على إنشاء مدارس فقط، ولكن شملت تنوعاً تعليما متعدداً ما بين مدرسة يابانية، ومدرسة حكومية دولية للغات، إضافة لتنوع في التعليم الفني، واستحداث الجديد في نوعية التعليم، تتناسب مع نوعية المشروعات التي شيدت خلال السنوات السبع الماضية، فمع إنشاء مزرعة غليون السمكية، تم افتتاح فصول للاستزراع السمكي، ومع إنشاء مشروع الرمال السوداء، تم افتتاح فصول للتعدين، وجاري افتتاح فصول لتصنيع السفن والمراكب، نظراً لاشتهار عدد من المدن والقرى بتلك الصناعة».

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تلقى تقريراً من المهندس أحمد عبدالكريم، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ يبين كم وعدد المدارس التي أنشئت بالمحافظة فمن الأول من يوليو 2014م حتى 30 يونيو 2015م، تم إنشاء 18 مدرسة، تضم 132 فصلاً ،وبتكلفة 22 مليون و818 ألف و408 جنيه، ومن الأول من يوليو عام 2015م، حتى 30 يونيو 2016م، تم إنشاء 34 مدرسة تضم 326 مدرسة بتكلفة 108 مليون و703 ألف و195 جنيه، ومن الأول من يوليو عام 2016م، حتى 30 يونيو 2017 م، تم إنشاء 21 مدرسة تضم 270 فصلاً بتكلفة 101 مليون و414 ألف و902 جنيه، ومن الأول من يوليو 2017م، حتى 30يونيه2018م، تم إنشاء 76 مدرسة تضم 1043 فصلاً، بتكلفة 380 مليون و8080ألف و588 جنيه، ومن الأول من يوليو 2018م، حتى 30 يونيو 2019م، تم إنشاء 43 مدرسة ،تضم 384 فصلا بتكلفة 202 مليون و872 ألف و954 جنيه، ومن الأول من يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، تم إنشاء 43 مدرسة تضم 647 فصلا، بتكلفة 322 مليون و49 ألف و452 جنيه، ومن يوليو 2020م، حتى 30 يونيو 2021، تم إنشاء 28 مدرسة تضم 445 فصلاً، بتكلفة 221 مليون و423 ألفا و623 جنيه.

وأكد اللواء جمال نور الدين: «يلقى التعليم في مصر عامة باهتمام من القيادة السياسية، كما نوعاً، ومحافظة كفر الشيخ من بين تلك المحافظات التي نالت الاهتمام فتم إنشاء العديد من المدارس بمدن وقرى المحافظة، وتم افتتاح 28 مدرسة خلال العام الأخير بقرى المحافظة، من بين 254 مدرسة تم إنشائها»، مشيرا إلى أن «الحديث عن التعليم لا يُقتصر على إنشاء المدارس، ولكن النهضة التعليمية الشاملة التي شهدها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل مراحل المتعددة».