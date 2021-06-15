شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار شاب شنقًا في أسوان.. والتحريات: لمروره بحالة نفسية سيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقبل شاب على الانتحار شنقًا، الثلاثاء، في قرية السباعية غرب بمركز إدفو في أسوان.

تلقى مركز شرطة إدفو في أسوان إخطارًا بالعثور على جثة شاب مشنوقًا بمنزله بالسباعية غرب.

انتقلت مباحث إدفو إلى موقع الحادث، وتم العثور على جثة الشاب ويدعي «أحمد.ق»، 18 عامًا، مشنوقًا، ورجحت التحريات إقدام الشاب على الانتحار لمروره بأزمة نفسية سيئة دفعته إلى التخلص من حياته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .