شكرا لقرائتكم خبر عن «الله يشفيك يا محمود».. أصدقاء شاب مصاب بالسرطان ينظمون حملة للتبرع له بالدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الدلنجات في محافظة البحيرة، ملحمة إنسانية رائعة نظمها شباب المدينة، إثر انطلاق حملة على موقع «فيس بوك»، نظمها أصدقاء «محمود»، أحد شباب المدينة، والذى أصيب بسرطان الدم والمحتجز في المستشفي للعلاج ويحتاج للتبرع بالدم.

لاقت الحملة استجابة واسعة من شباب مدينة الدلنجات للتبرع بالدم للشاب المصاب، ونجح الشباب في حشد المتبرعين، والذين افترشوا الأرض في انتظار دورهم للتبرع بالدم، وقام الشباب بالتبرع بأكثر من 100 كيس دم لصالح الشاب المصاب.

وكان شباب مركز الدلنجات أطلقوا حملة لانقاذ الشاب «محمود .أ»، المصاب بسرطان الدم عبر موقع «فيس بوك»، مؤكدين احتياجه إلى الكثير من أكياس الدم لإنقاذه.

ويقول نص الدعوة: «طول عمرنا في الشدة مع بعض، نختلف أحيانًا نزعل من بعض أحيانًا وساعات بنخاصم بعض، لكن دايما في الشدة بنكون مع بعض، وبننسى خلافاتنا، ودي ميزة أهل الدلنجات بندر وقرى، فلاحين وعرب، لينا أخ وصديق وابن لينا في شدة محتاج وقوفنا جنبه، محتاج أهله وأصحابه، اللي يعرفه واللي ميعرفوش، محتاجين كلنا نقول اننا كلنا جنب بعض. حملة تبرع بالدم لصالح ابن الدلنجات محمود أبوربيع. ياريت الكل يبقي موجود، عايزين نثبت للناس كلها إن الدلنجات كبيرة قوي بناسها وأهلها، ولا أراكم مكروه في عزيز لديكم».

ولاقت الحملة استجابة واسعة من شباب المدينة والقرى، وتبرع قام صاحب أحد معامل التحاليل الطبية في مدينة الدلنجات القيام بعمل تحليل فصيلة الدم والتحاليل اللازمة مجانًا دعمًا للشاب في محنته.

وقال ياسر سلمون، أحد الداعين للحملة، إنه بمجرد انطلاق الحملة على تجمع شباب الدلنجات للمساعدة في التبرع بالدم لصالح «محمود» للمساعدة في علاجه من مرض سرطان الدم، واستجاب المئات من الشباب للمبادرة، مؤكدًا استمرار الحملة خلال الأيام القادم والتى تستهدف تجميع 500 كيس دم لصالح المصاب وغيره من ابناء الدلنجات.

وأوضح أحمد العجيبي، من شباب المدينة، إن محمود يحتاج كميات كبيرة من الدم نظرًا لأنه يعالج من سرطان الدم والذى يؤدي لسرعة تكسير البلازما والصفائح الدموية، وأنه حالته تستدعي تغيير دم كل يومين، إلى إن تحدث استجابة للعلاج الكيماوي ويبدأ الجسم في السيطرة على السرطان، الموضوع فعلا محتاج تكاتف من الجميع لأننا لا نعرف إلى متى سيستمر في تغيير الدم، وهو فصيلته B+ ومن يكون من نفس الفصيلة سيقوم بالتبرع مباشرة لدي محمود في المستشفي.

وبعد نجاح الحملة قدم إسلام عيد، أحد أصدقاء محمود، الشكر نيابة عن صديقه، قائلاً: «ألف شكر لإخواتي وحبايبي أهل الدلنجات وخارج أهل الدلنجات إلى ساعدوا أخونا محمود أبوربيع وتبرعوا بالدم من أجل شفاءه وألف سلامة عليك يا قلب أخوك، كلنا معاك».

وعلق محمد عتمان، أحد شباب الدلنجات، «في الدلنجات تفرقنا السياسية واتجمعنا الشدائد، وصورة حملة التبرع بالدم توضح إلى أي حد الناس جواها الخير والرجولة، وتأثيرها كبير على رفع الروح المعنوية لمحمود. بنحبك يا محمود، وربنا يشفيك وترجع بيتك بألف خير وسلام».

الله يشفيك يا محمود.. أصدقاء شاب مصاب بالسرطان فى البحيرة ينظمون حملة للتبرع له بالدم

الله يشفيك يا محمود.. أصدقاء شاب مصاب بالسرطان فى البحيرة ينظمون حملة للتبرع له بالدم

الله يشفيك يا محمود.. أصدقاء شاب مصاب بالسرطان فى البحيرة ينظمون حملة للتبرع له بالدم

الله يشفيك يا محمود.. أصدقاء شاب مصاب بالسرطان فى البحيرة ينظمون حملة للتبرع له بالدم

الله يشفيك يا محمود.. أصدقاء شاب مصاب بالسرطان فى البحيرة ينظمون حملة للتبرع له بالدم

الله يشفيك يا محمود.. أصدقاء شاب مصاب بالسرطان فى البحيرة ينظمون حملة للتبرع له بالدم