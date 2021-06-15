شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة كفرالشيخ تتابع امتحانات «التمريض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، الثلاثاء، امتحانات المعهد الفني الصحي شعبة تمريض عام وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث أدى طلاب الفرقة الأولي وعددهم 659 طالب وطالبة من المعهد امتحان مادة تمريض باطني وجراحي.

وأكدت «سلام» في تصريحات صحفية، أنه تمت عملية الفرز قبل دخول بوابة المعهد وقياس درجات الحرارة والتزام الطلاب بإرتداء الكمامة واستخدام الكحول لتطهير الأيدي حفاظا على صحتهم.

