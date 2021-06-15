بمشاركة 37 متدربًا.. "بحوث الصحراء" ينظم دورة حول أهمية الزراعة التعاقدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، إن شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز نظمت دورة تدريبية تحت عنوان "أهمية الزراعة التعاقدية في تطوير القطاع الزراعي المصري"، وشارك فيها عدد 37 متدربًا.

وأضاف زغلول، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هدف الدورة يتمثل في التعرف على سياسة الزراعة التعاقدية كوسيلة من وسائل التنمية الزراعية، وتطوير القطاع الزراعي من حيث مدى تطبيقها على مستوى المحافظات والمحافظات الصحراوية، مؤكداً أنه لا بد من تشجيع الزراعة التعاقدية؛ بهدف التوسع في التصدير والتوسع في التصنيع الغذائي والزراعي، وما يستتبعه ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفاقد وتوفير السلع الزراعية طوال العام واستقرار الأسواق والأسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحلال الواردات منها، والتوسع في الزراعة التعاقدية بإجراء حملة توعية للأطراف الأساسية للتعاقد، وهي الزراع؛ خصوصًا صغار الزراع والتجار والمسوقين وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل هذه السياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من الأطراف، علاوة على ما تحققه من نتائج إيجابية للاقتصاد القومي ككل، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على المحافظات الصحراوية، والتي تعاني مشكلة التسويق.

ونوه د.غنيم محمد، رئيس الشعبة، بأنه من توصيات الدورة أيضًا تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وإعادة النظر في اللائحة التنفيذية المقترحة، وإعداد كوادر من القائمين على جهاز الإرشاد الزراعي لنقل الأفكار المستحدثة مثل الزراعة التعاقدية إلى الزراع في المناطق الصحراوية، وعمل حملات توعية للمزارعين للتعرف على التأمين التكافلي وفوائده للمزارعين، وتفعيل دور الجمعية التعاونية الزراعية؛ لأنها مصدر ثقة للمزارعين وإعطاء الأولوية للمزارعين المتعاقدين في الحصول على مستلزمات الإنتاج، وعمل دورات تدريبية وورش عمل، وزيارة المناطق التي تطبق بها الزراعة التعاقدية.

وأوضحت د.هبة محمد، منسق الدورة، أن محاور الدورة تمثلت في: المفهوم والإطار القانوني للزراعة التعاقدية ومزاياها لأطراف التعاقد، بالإضافة إلى أنماطها ونماذجها وأوضاعها في مصر، وأهداف سياسة الزراعة التعاقدية والخبرات الدولية في تطبيقها وعلاقتها بالتأمين التكاملي للزراع، ونظرة الزراع والمستوى المعرفي ومدى إدراك الزراع بالزراعة التعاقدية ودور الإرشاد الزراعي فيها، والرؤية المستقبلية للزراعة التعاقدية في مصر، بالإضافة إلى أهم المحاصيل التعاقدية ودراسات الجدوى لها.