نحمل التقدير لشخصك الكريم.. تعرف على رسالة أشرف رشاد إلى وزير البترول بعد انتقادات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، رسالة إلى وزير البترول طارق الملا، بعد انتقاد النواب له خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إليه.

وقال رشاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: لولا أننا كلنا ثقة في الوزير بأن يحل هذه المشكلات؛ لما كان حرص النواب على طرح تلك المشكلات.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "نحمل التقدير لشخصك الكريم وقدرتك على حل تلك المشكلات".

كان أعضاء مجلس النواب هاجموا وزارة البترول؛ بسبب ما وصفوه بفساد التعيينات، فضلًا عن تأخر توصيل الغاز الطبيعي في عدد من محافظات الجمهورية.