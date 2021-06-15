الكنيسة تحتفل اليوم بالعيد الـ24 لأسقفية البابا تواضروس و"المركز الإعلامي" يهنئه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بالعيد الرابع والعشرين لأسقفية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث تمت رسامته أسقفا عاما على محافظة البحيرة بيد البابا شنودة الثالث في 15 يونيو 1997.

وهنأ المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس بمناسبة عيد رسامته أسقفًا، وقال في منشور له عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع "فيس بوك": "يهنئ المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي الأب والراعي والمُحب والمحتمل والحكيم والأمين قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة العيد الرابع والعشرين لنواله نعمة الأسقفية".

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن قداسة البابا تواضروس الثاني بهذه المناسبة:

- وُلِد البابا تواضروس باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة و سوهاج و دمنهور.

- التحق بجامعة الأسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975م.

- التحق بالكلية الإكليركية. وتخرج منها عام 1983م.

- حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.

- ذهب د.وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

- انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام بايبارشية البحيرة مساعدا لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأصبح مسئول عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوى و له العديد من العظات الروحية والكتابات.

- تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل، القمص رافائيل أفامينا ، القمص باخوميوس السرياني، القمص سارافيم السرياني، فاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية ليصبح البابا تواضروس الثاني 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.

- تم تجليسه كبابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية في قداس الأحد 18 نوفمبر 2012 برئاسة القائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وباشتراك كافة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومشاركة وفود من كل الكنائس في مصر والعالم.