دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يعيد فتح أبوابه للزوار اليوم.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، أنه سيتم فتح أبواب الدير للزيارة بدءاً من اليوم الثلاثاء طوال أيام الأسبوع من الساعة 4 صباحا، وحتى 6 مساء على أن يكون دخول الدير الأثري من الساعة السادسة صباحا بعد التسبحة مباشرة دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.

وطالب الدير بالالتزام بالاحتياطات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وعدم المجيء إلى الدير للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال.

وقال الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس في بيان له: "نصلي من أجل سلام الكنيسة والوطن والعالم أجمع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه.