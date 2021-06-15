برلمانيون يواجهون الملا بفساد "البترول": التعيين يتم عبر مقاولين بـ150 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هاجم النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وزارة البترول؛ بسبب التعيينات التي تتم في مختلف قطاعات الوزارة، مؤكدًا أن هناك فسادًا كبيرًا في تلك التعيينات.

وقال ناصر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى وزير البترول الدكتور طارق الملا: إن التعيينات لا تتم من خلال قيادات الوزارة؛ ولكن تتم من خلال مقاول يحصل على 150 ألف جنيه و200 ألف جنيه، على الفرد الراغب في التعيين.

وانتقد النائب قيام وزير البترول بتعيين مدير مكتبه في منتدى الغاز من أجل المتوسط، قائلًا: "هل الوزارة فرغت من القيادات؛ حتى يتم تعيين مدير مكتب الوزير ممثلًا لمصر؟!".