مطار القاهرة: إيقاف أحد العاملين بعد تصويره لراكبة فور وصولها من بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، ايقاف أحد العاملين بمبني الركاب رقم 3، وسحب تصريحه الجمركي، لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية، بسبب قيامه بتصوير إحدى الراكبات المصريات فور وصولها من لبنان.

وأكدت إدارة مطار القاهرة الجوي، أنها تحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، وأنها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب من جميع العاملين.

وكانت إحدى الراكبات على رحلة بيروت "29 عاما"، اشتكت لسلطات المطار بتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، وتم ضبطه وفحص هاتفه المحمول وتبين وجود صور للراكبة، واتخذت سلطات المطار الإجراءات القانونية، ووقف العامل لحين انتهاء التحقيقات معه.