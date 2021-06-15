تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه بالتحريض ضد الدولة 45 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق.

وصرح مصدر قانوني لـ "الخليج 365"، أن المتهم عبد المنعم أبو الفتوح، لازال محبوسًا على ذمة قضايا أخرى، ولم يتم إخلاء سبيله حتى الآن.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح، الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أنه دعى بشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.