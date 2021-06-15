شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للمرأة: نهدف أن يخلو عام 2022 من ختان للإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي للمرأة ومحافظة القاهرة مؤتمر «احميها من الختان» بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء وأكد محافظ القاهرة أن هذا المؤتمر يأتى في اطار التعاون بين المجلس القومى للمرأة ومحافظة القاهرة وللتنسيق من أجل العمل معاً لرفع وعى المواطنين بالقضايا الهامةودعماً لجهود المجلس في العمل على الدفاع عن قضايا المرأة والأسرة وحمايتها من كافة المخاطر الإجتماعية والإقتصادية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن حملة «لا لختان الإناث» تأتى إعمالا لأحكام الأديان السماوية واحتراماً للانسانية ومحاربة للجهل والمعتقدات الخاطئة التي أمتدت لعقود طويله عانت فيها المرأة المصرية الأمر الذي تطلب قيام الدولة باصدار التشريعات والفتاوى لاقامة المجتمع المتحضر الذي نصبو اليه جميعاً والذى يمنح المرأة ومنذ طفولتها حقوقها الإنسانية لخلق اجيال تعى المفاهيم الصحيحة وللقضاء على المعتقدات الخاطئة .

وأشارت مها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة إلى أن مبادرة «إحميها من الختان»، التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة الأمومة تأتى دعمًا لجهود الدولة المصرية في مواجهة هذا العنف الجسدي الذي تتعرض له فتيات مصر ودعمًا لحقوقهن، وترسيخًا لمظاهر تكريمهن كما نصت عليه جميع الشرائع السماوية.

وأضافت أن المبادرة تأتي أيضًا انطلاقًا من دستور 2014، والذي نصت المادة 11 منه على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وانطلاقًا أيضاً من استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتى تسعى للقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات بما في ذلك كافة أشكال العنف ضدها.

وأشارت مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة إلى أن المبادرة تهدف للتأكيد على أن ختان الإناث جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، لانه يتم فيها امتهان كرامة المرأة ويسبب لها الأذى والألم طوال حياتها في حالة اذا نجت من الموت.

وتابعت أن عليها قانون العقوبات المصري في آخر تعديل له يفرض عقوبات مشددة تتراوح بين السجن والسجن المشدد والحبس لكل من أجرى ختاناً لأنثى، وكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه، كما يُعاقب القانون كل من روّج، أو شجع، أو دعا إلى اجراء ختان لإناث إلى آخر مجالات التجريم على النحو الذي ورد بالقانون.

ودعت الجميع للعمل سوياً مع كافة الشركاء المعنيين بالقضية، واستغلال كافة الخدمات والامكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدينا والعمل على وضع خطة تشاركية متكاملة الأنشطة ومحددة الأدوار والمساهمات على مدار العام من يونيو -2021 يونيو .2022.

وأوضحت مهران أن المجلس مستمر في حملات طرق الأبواب والتوعية بخطورة هذا الفعل، والتأكيد على العقوبات الناتجة عنه والتي تضمنها القانون رقم 10 لسنة 2020 ليست لمن يفعل جريمة الختان بل شملت الأباء والمحرضين أيضا.

وأكدت أم كلثوم شلش، نائب مقررة المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، أن المطلوب في الفترة القادمة توحيد الجهود والتضافر من أجل الوصول إلى أن تكون 2022 خالية من ختان الإناث.