شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية الوادي الجديد 2021 (رابط النتيجة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ستعرض «المصري اليوم» رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات.

وانتهي طلاب الصف الثالث الاعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021، ويترقب الطلاب في هذه المرحلة إعلان النتائج في المحافظات بحسب مديريات التعليم في كل محافظة.

وأعلن عدد من مديريات التعليم في المحافظات عن تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أول بأول بعد نهاية كل امتحان، وذلك في الكنترولات الفرعية أو المركزية بكل مديرية تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد المراجعة ورصد الدرجات

وتتيح مديرية التربية والتعليم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال تطبيق إلكتروني عبر الموبايل، أو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة.

وفي وقت سابق، كان عدد من مديريات التعليم في المحافظات أعلن عن تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أولا بأول بعد نهاية كل امتحان.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الوادي الجديد يمكن الدخول من هنا