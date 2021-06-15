شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطعيم المدرسين والعاملين في المدارس بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

وأعلن وكيل الوزارة قيام الفرق المتحركة التابعة للإدارات الصحية، بالإستمرار في تطعيم المدرسين والعاملين بالمدارس المختلفة بمراكز ومدن محافظة الشرقية بلقاح كورونا، وذلك تزامناً مع إجراء امتحانات الثانوية الأزهرية بالمحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمدارس المحافظة، وتيسيراً عليهم من مشقة السفر، لافتا إلى أنه تم قياس العلامات الحيوية للمدرسين والعاملين بالمدارس بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.