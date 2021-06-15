شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مكاتب بريد جديدة في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والنائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب مكاتب بريد ميت كنانة وشبرا هارس وقرقشندة بعد تطويرهم وتزويدهم بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية ورافقهم خلال الافتتاح عبده علوان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المناطق البريدية وجميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالمحافظة قال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان هذا الافتتاح يأتي في اطار تنفيذ خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريد المصري لتطوير مختلف القطاعات بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتي يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر ولكي تصبح مكاتب البريد واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الالكترونية وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الانظمة والحلول المتطورة حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى كافة الخدمات المالية والبريدية الأخري التي يقدمها البريد المصريوأكد رئيس البريد أن ما تم من تطوير داخل البريد المصري يعد طفرة غير مسبوقة جعلته مثلا يحتذي به بين المؤسسات الحكومية

كما تفقد رئيس الهيئة والمحافظ ومرافقوهما الجيل الجديد من سيارات البريد المتنقلة المجهزة بأحدث النظم التكنولوجية

وأشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطوير مكاتب البريد الجديدة التي تم افتتاحها بمركز طوخ محافظة القليوبيه مؤكدا ان المحافظه شهدت تطوير 19 مكتب في مبادرة حياة كريمة من اجمالي 23 مكتب في المرحلة الأولي للمبادرة وهذا نجاح منقطع النظير أشار رئيس اتصالات البرلمان انه هناك تعاون مثمر في التنسيق بين مجلس النواب وهيئة البريد في تحقيق طلبات المواطنين وتطوير مكاتب البريد

ولفت اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إلى أن ما تم من تطوير داخل البريد المصري تحت قيادة الرئيس السيسى يعد طفرة غير مسبوقة جعلته مثلاً يحتذي به بين المؤسسات الحكومية في مصر متمنياً الاستمرار على هذا الأداء المشرف.موضحا أن أعمال تطوير مكاتب البريد تتيح للمواطنين الاستفادة من خدمة التصديق القنصلي على المحررات مثل الشهادات الدراسية والوثائق وشهادات الأحوال المدنية والتوكيلات والمستندات التجارية وشهادات الخبرة وعقود العمل، هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري مثل دفتر توفير البريد والحسابات الجارية ذات العائد اليومي وتحويل الأموال وصرف المعاشات والطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.

يذكر ان منطقة بريد القليوبية تضم 199 مكتب بريد منتشرين على مستوي المحافظة من بينها ٢٣ مكتب ضمن مبادرة حياة كريمة تم الانتهاء من تطوير ٢١ مكتب بريد منهم، كما ان مكتب بريد شبرا هارس الذي تم افتتاحه اليوم قائم على مساحة 104 متر مربع وبه 7 شباك لتقديم الخدمات للعملاء ويقدم كافة الخدمات ويخدم ما يقرب من 50 ألف نسمة ويعمل حتى السادسة مساءاً اما مكتب بريد قرقشندة قائم على مساحة 124 متر مربع وبه 5 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويخدم ما يقرب من 40 ألف نسمة ويعمل حتى السادسة مساءاً ومكتب بريد ميت كنانة قائم على مساحة 75 متر مربع وبه 7 شبابيك لتقديم كافة الخدمات للعملاء ويعمل حتى السادسة مساءاً علما بأن المكاتب مزودة بأحدث أنظمة المراقبة وانذار الحريق والسرقة .