شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن «النقود البلاستيكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتزم البنك المركزي إطلاق عملات بلاستيكية جديدة اعتبارًا من نهاية يونيو الجاري، على أن تصدرها مطبعة البنك المركزى المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزي بطرح فئة الـ 10 جنيهات المصنوعة من مادة «البوليمر»، في نهاية يونيو الجاري على أن يتم طرحها في 15 ألف ماكينة صرف آلي، وفي أعقاب ذلك بستة أشهر سيتم طرح عملة 20 جنيها، حسب ما أعلنه البنك في أكتوبر الماضي، ولكن ما هي النقود البلاستيكية ولماذا تتجه العديد من البلدان إلى إحلالها محل النقود الورقية؟

أكثر استدامة وصديقة للبييئة

وتأخذ عملات «البوليمر» الجديدة تصميمًا جديدًا يختلف عن تصميم العملة الورقية. وتُصنع النقود البلاستيكية من مادة «البوليمير»، وهي مادة ليست بلاستيكية بالمعنى المتعارف عليه، إنما هي تشبه الورق المقوى؛ وتتجه العديد من البلدان في الآونة الأخيرة إلى نقود البوليمير لكونها مادة أكثر استدامة مما يحد من تكلفة طباعة النقود ويوفر مصروفات التالق من جانب ويدعم الاستقرار البيئي من جانب آخر.

وتوفر النقود البلاستيكية عوامل الاستدامة على الصعيدين الاقتصادي والبيئي؛ لكونها صعبة التلف، فإذ يصل عمرها الافتراضي إلى 12 عامًا في مقابل عامين للنقود الورقية، أي أن عمرها يعد 6 أضعاف العملة الورقية، غير أنها يصعب تزويرها.

تعد النقود البلاستيكية نقودًا صديقة للبيئة نظرًا لتوفيرها عامل الاستدامة، فإلى جانب مقاومتها للمياه تعد قل قابلية لنقل الفيروسات بالمقارنة بالعملات الورقية؛ كشفت دراسة أجراها البنك المركزي الإنجليزي في العام 2018 أن النقود البلاستيكية تسهم في خفض احتمالات الاحتباس الحرارى بنسبة 32%.

وأشارت دراسة حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولى، إلى أن العالم يتجه في المستقبل لإنتاج النقود البلاستيكية، لانخفاض تكلفتها وطول عمرها الافتراضي، فضلًا عن كونها صديقة للبيئة. وقالت دراسة للبنك المركزى الكندى في عام 2016، إن «الأثر البيئى الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بقيمة 3 مليارات يورو تم إنتاجها في العام 2003، يعادل الأثر البيئى الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة»

وكشفت دراسة البنك المركزي الكندي أن النقود البلاستيكية أكثر استدامة؛ إذ يمكن إعادة تدويرها ففى نهاية دورة حياة نقود البوليمير يتم تمزيقها وتحويلها إلى حبيبات يمكن استخدامها في صناعة المواد البلاستيكية اليومية مثل أثاث الحدائق.

بدأ تداول النقود البلاستيكية في العالم منذ بادرت أستراليا باستبدال نقودها بالنقود البلاستيكية عام 1996 وتتداول 30 دولة حول العالم نقود البوليمير المعروفة بالنقود البلاستيكية، أبرزها أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، ورومانيا، وفييتنام، وفيجى وموريشيوس ونيوزيلندا وبروناى ونيجيريا والمملكة المتحدة وكاب فردى وشيلى وجامبيا ونيكاراجوا وترنداد وتوباجو.

وتعتزم مصر التحول إلى استخدام النقود البلاستيكية من فئة النقد 10 جنيهات اعتبارًا من منتصف العام الجاري، وفقا لتصريحات سابقة لطارق عامر محافظ البنك المركزى، الذي أشار إلى أن بدء إنتاج الأوراق النقدية البلاستيكية يتزامن مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن البنك المركزى سيطبع عملات من فئة الـ10 جنيهات من مادة البوليمر، لأنها الأكثر تداولاً، وسيتبعها دراسة إصدار فئات أخرى لاحقًا.

وأشار عامر إلى أنه سيتم اختبار قبول السوق قبل التطبيق الكامل لها، وأنه مع قبول السوق للتجربة سيتم تعميها على الفئات الصغيرة من العملة أولا، ومع قبول السوق للتجربة سيتم وقف التعامل على الورقية.

يعد مركز إعداد النقدية «Cash Center الكاش سنتر» بالعاصمة الإدارية الأكبر في الشرق الأوسط، ويهدف إلى إعداد منظومة جديدة لإدارة الكاش «Cash Management» تشمل إعداد مركز رئيسي جديد جرى تجهيزه بأحدث الأنظمة الآلية الحديثة.