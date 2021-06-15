شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تناقش مع وزيرة الطاقة البريطانية التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP26 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع وزيرة التجارة والطاقة البريطانية آن ماري تريفيليان، وممثلة المملكة المتحدة الدولية للتكيف ومواجهة تغير المناخ لمؤتمر المناخ الدولي COP26، لمناقشة تحضيرات مؤتمر المناخ القادم COP26 في نوفمبر القادم، والسبل الممكنة لبريطانيا لدعم مصر في زيادة طموحاتها المناخية وذلك بحضور الدكتور محمد جاد ممثل وزارة الخارجية وعدد من قيادات الوزارة.

دعت تريفيليان مصر إلى استخدام نفوذها كطرف مؤثر إقليميا لتشجيع الدول الأخرى على الالتزام بأهداف COP26 الأربعة التي أعلن عنها مؤخرًا، وهي التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والتمويل والتعاون، كما بحث الطرفان سبل تعزيز الشراكة القوية بين بريطانيا ومصر في مجال التكيف ومواجهة تغير المناخ، ومناقشة أولويات تحالف عمل التكيف (AAC)، الذي يشارك في قيادته كلا البلدين، للأشهر الستة المقبلة قبل COP26.

وأكدت الدكتورة ياسمين خلال اللقاء أن اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ هي أولوية للدول النامية والقارة الأفريقية، وأيضا أهمية الحفاظ على النظام البيئى وإجراءات المواجهة والتكيف مع ما يطرأ من تغيرات في الموارد الطبيعية، مما يستدعي مزيد من النقاشات للوصول لحلول للطبيعة والبحث عن قصص نجاح تساعدنا على تحقيق أهدافنا.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن جائحة فيروس كورونا أظهرت مدى أهمية تفعيل مبادرة الرئيس السيسي للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر) التي أطلقها خلال افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 برئاسة مصر في ٢٠١٨، والتي جاءت ادراكا لضرورة ربط العمل بتلك الاتفاقيات لتوحيد الجهود وتحقيق نتائج أفضل، وبما يساعد على وصول حقيقي للتنمية المستدامة.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية حشد الجهود لتفعيل تلك المبادرة، وأن يعي المجتمع الدولي أهميتها لتحقيق الأهداف المرجوة من الإتفاقيات الثلاث والتي لم تحرز تقدما حقيقيا حتى الآن نتيجة العمل على كل اتفاقية بشكل منفرد، موضحة أن مصر أدركت ذلك واتخذت المبادرة وقمنا خلال الفترة الماضية بالعديد من النقاشات مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كصندوق المناخ الأخضر حول ضرورة الربط بينهم.

فيما أعلنت تريفيليان انضمام الجمعية المصرية البريطانية للأعمال وغرفة التجارة المصرية البريطانية إلى حملة Race To Zero السباق نحو صفر كربون وهو أكبر تحالف على الإطلاق للشركات والمدن والجهات الفاعلة الأخرى- للاتزام بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

وأشار الدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة لتغيرات المناخية إلى أهمية التكيف مع آثار تغير المناخ والذي يعد أحد أهداف التنمية المستدامة في مصر وأفريقيا، مما يستدعي إعداد أدلة ارشادية وطنية للتكيف وتحديد احتياجاتنا الحقيقية لادراجها في الخطط الوطنية.

وأعرب السفير محمد جاد مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية عن تقدير مصر لجهود المملكة المتحدة في ملف المناخ، وتطلعها للخروج بنتائج فاعلة من مؤتمر المناخ القادم COP26 تحت رئاسة المملكة المتحدة، ومنح أهمية خاصة لموضوعات التكيف مع آثار تغير المناخ التي تعد أولوية للكثير من الدول ومنها مصر، حيث تعد اكثر إلحاحا وتعقيدا وتحتاج صحوة من المجتمع الدولي لمساعدة الدول على تحديد أولوياتها واحتياجاتها في هذا الشأن، للوصول لاجراءات واضحة قابلة للتنفيذ مثل ما تم في ملف التخفيف من آثار تغير المناخ والتي جاءت نتيجة جهود مجمعة من الخبراء والعلماء للخروج بها.

بعد مغادرتها القاهرة، ستزور الوزيرة تريفيليان أكرا، دولة غانا، لعرض التزام المملكة المتحدة بدعم التكيف للتكيف ومواجهة أثار تغير المناخ.