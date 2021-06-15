شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم مؤتمرا لنشر الوعى المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس القومي للمرأة مؤتمر تحت عنوان «احميها من الختان»، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان محافظة القاهرة، وذلك لنشر الوعى المجتمعى بتجريم ختان الإناث، والمخاطر النفسية والاجتماعية المترتبة على الظاهرة، يمكن أن تساهم في وضع خطة متكاملة الأنشطة ومحددة على مدار عام يونيو 2021 – يونيو 2022 للقضاء على ختان الإناث، نتيجة الجهود المبذولة للجنة الوطنية برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بالتنسيق مع كافة الشركاء والجهات المعنية والمتطوعين للعمل في الحملات للقضاء على ختان الإناث.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن دور المجلس القومى كبير فى نشر الوعى ومواجهة ختان الإناث خاصة مع تجريم القانون لهذة الظاهرة.

ومن جانبها مها مروان مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، أن فعاليات «احميها من الختان» تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بهدف القضاء على ختان الإناث بالمحافظة، ، مؤكدة تضافر الجهود بالمشاركة بين كافة الجهات المعنية للتصدي للختان، من خلال خطة متكاملة لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية.