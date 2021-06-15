مايا مرسى: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى وأمامها فرصة عظيمة لمزيد من الحقوق

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القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى حفل الاستقبال الذى أقامه صندوق الأمم المتحده للسكان بمصر علي شرف السفير بيترسن مساعد السكرتير العام للأمم المتحده ونائب المدير التنفيذي للأمم المتحده للسكان، الذي يزور مصر حاليا ولأول مرة منذ توليه منصبه، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى جانب عدد من السفراء والقادة البارزين في المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وفي بداية كلمتها رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفير بيترسن في مصر، كما توجهت بالتهنئة للممثلة أمينه خليل علي تعيينها سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحده للسكان مشيده بدورها في مسلسلها الاخير " خلي بالك من زيزى "الذي ناقش قضيه مهمه للغاية وهي مرض ADHD ، مهنئه فريق عمل المسلسل علي هذا النجاح المتميز، الذي وصل إلى جميع المصريين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق الأمم المتحدة للسكان شريك وداعم مهم لجهود المجلس القومي للمرأة في العديد من المجالات المعنيه بتمكين المرأة.

وأشارت رئيسة المجلس، إلى أن الحكومة المصرية تعمل علي ملف المرأة في ضوء أجندة محددة وقوية، لافتة إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ضوء دعم القيادة السياسية لها، وأن المرأة أمامها فرصة عظيمة للحصول على المزيد من الحقوق يجب الاستفادة منها جيدا.

