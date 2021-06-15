شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشئون الإسلامية بكوت ديفوار يشيد باهتمام الرئيس السيسى بدعم التعاون مع بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد فضيلة الشيخ عُثمان دياكيتى رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية بكوت ديفوار باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التعاون مع بلاده فى مختلف المجالات، ومن بينها القطاع الديني لما له من أهمية وتداعيات على الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير الدكتور وائل بدوى، سفير مصر في أبيدجان مع المسؤول الإيفواري حيث سلمه خطاب التهنئة الموجه إليه من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حيث عبّر فضيلة الشيخ دياكيتي عن امتنانه لهذه اللفتة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وذكرت الخارجية اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"- أن المسؤول الإيفوارى أشاد بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف باعتباره مرجع الإسلام الوسطي والمعتدل في العالم، أكد حرص بلاده على الاستفادة مما يقدمه الأزهر من أوجه تعاون ودعم لأبناء كوت ديفوار، خاصة من خلال تخصيص المنح الدراسية، وعلى دعوات المشاركة في العديد من المؤتمرات.

من جهته، أكد السفير بدوى على ترحيب مصر بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية باعتباره الهيئة الرسمية المسؤولة عن الشئون الإسلامية في كوت ديفوار لبحث سُبل تعميق التعاون مع الأزهر الشريف، بما يدّعم نشر الفكر المعتدل والمستنير في مواجهة التيارات المتطرفة.

وفى وقت سابق ذكرت الخارجية، أنه تم انعقاد الاجتماع الأول للجنة التسيير الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الخارجية وبرنامج الغذاء العالمى، وأكد السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، على الدور الذى تقوم به الوكالة فى إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063، بناء على المحاور الأربعة لعمل الوكالة وهى برامج بناء القدرات والمنح الدراسية وإيفاد الخبراء والمساعدات، وذلك فيما يتفق وتطلعات القارة الأفريقية في تحقيق حياة أفضل لشعوبها.