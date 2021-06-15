شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بالخارجية لبحث تدشين منصة للتعاون بين دول الجنوب من أجل أفريقيا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الاجتماع الأول الذي انعقد بمقر وزارة الخارجية للجنة التسيير الخاصة بالإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم المُوقعة بين الوزارة، ممثلةً في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP، والتى تهدف لإنشاء منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين دول الجنوب من أجل أفريقيا فى مصر.

تناولت كلمة الأمين العام الدور الذى تقوم به الوكالة فى إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وذلك بناء على المحاور الأربعة لعمل الوكالة، وهى برامج بناء القدرات والمنح الدراسية وإيفاد الخبراء والمساعدات، وذلك بما يتفق وتطلعات القارة الأفريقية في تحقيق حياة أفضل لشعوبها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض التفاصيل الخاصة بالبدء في تدشين بنود مذكرة التفاهم، والأهداف المتوقع تحقيقها من إنشاء منصة التعاون الجنوب جنوب، فضلاً عن اعتماد تشكيل لجنة التسيير الخاصة بالمذكرة.

هذا، وقد حضر الاجتماع مندوبو عدة وزارات مصرية مشاركة في تنفيذ مذكرة التفاهم، وهي وزارات التخطيط والاتصالات والزراعة والتموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، فضلاً عن مشاركة الدكتورة نيرفانا فراج كبير مستشاري برنامج الأغذية العالمي لمنصة التعاون وآلية التنسيق بين دول الجنوب من أجل أفريقيا في مصر.