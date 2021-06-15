شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات، اليوم الثلاثاء، فى صرف المساعدات النقدية، للمستفيدين من تكافل وكرامة"، عن شهر يونيو الجارى، وهما كبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

على جانب آخر، تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات شهر يونيو لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام المنافذ كما حدث خلال الأشهر المقبلة.



وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

