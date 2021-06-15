شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد أمام الأمم المتحدة أهمية التعامل مع مشكلات ندرة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بنيويورك إن مصر استعرضت، خلال الحوار رفيع المستوي بالأمم المتحدة حول التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، جهودها في هذا الصدد، حيث أكدت أهمية التعامل مع مشكلات ندرة المياه؛ بما يعزز من الجهود الدولية؛ للحفاظ على الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح إدريس – بحسب بيان صحفى - أن عقد الحوار رفيع المستوى حول التصحر وتدهور الأراضى والجفاف يأتى فى إطار الجهود الدولية المستمرة بالأمم المتحدة للحفاظ على البيئة، والتعاطى مع التحديات الكبيرة التي تواجه دول العالم، خاصة الدول النامية، اتصالاً بتدهور الأراضي والجفاف.

ويسلط الحوار الأممي - الذي عقد افتراضيا - الضوء على تداعيات تلك الموضوعات وحشد الجهود الدولية لدعم الدول النامية لتنفيذ المشروعات ذات الصلة بمكافحة التصحر، والتكيف والتحمل للتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخي.