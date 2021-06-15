شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث العلمى" و"تنمية الصعيد" يوقعان بروتوكولا لرفع مستوى المعيشة بالتجمعات النائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واللواء سامي الشناوى، رئيس هيئة تنمية الصعيد بروتوكول تعاون مشترك لتعظيم الاستفادة من الطاقات العلمية والتكنولوجية والمخرجات البحثية القابلة للتطبيق والتي تمتلكها أكاديمية البحث العلمي، وذلك بحضور المستشار حازم حمد والدكتور صبري صلاح الدين، مستشاري رئيس الهيئة والدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية والدكتور أسامة دويدار والدكتورة هيام حلمي، مسئولي التسويق بأكاديمية البحث العلمى، والدكتورة مى علام المشرف على مراكز التنمية الأقليمية بالأكاديمية.

وقال بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى ، إنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لتفعيل بنود البروتوكول لتحقيق اقصي استفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالأكاديمية والتي كان من أهمها الاستفادة من النباتات البرية القابلة للاستزراع ومنتجات الإبل بمناطق حلايب وشلاتين، إنتاج السلالات عالية الجودة من النخيل بتقنيات زراعة الأنسجة بمحافظة الوادى الجديد، إنتاج مواد دوائية من دود الحرير يمكن الاستفادة منها في المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، استخدام الواح الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في الصناعات التي تشرف عليها هيئة تنمية الصعيد، الاستفادة من نباتات المانجروف والنباتات الملحية لإنتاج أنواع فائقة الجودة من عسل النحل، وانتاج مياه مقطرة ومياه فائقة الجودة للسوق المحلي باستخدام محطات التحلية لمياه البحر.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية خلال كلمته أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى يولي أهمية قصوى لتنفيذ مشروعات الخطة في اطار توجهات الدولة واهتمامها بوضع خطة شاملة لتقديم حلول مبتكرة وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية والاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، وعلي إثر ذلك تم توقيع بروتوكول اليوم هيئة تنمية الصعيد.

وأشار صقر إلي جهود الأكاديمية في دعم ريادة الأعمال والتدريب المهني في صعيد مصر بأسيوط، وإنشاء المعمل المصرى الصيني في سوهاج، وخدمات الإحتضان في صعيد مصر والوادي الجديد والواحات.



ومن جهته أوضح اللواء مهندس سامي الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد أن الهيئة تسعي دائما لتطبيق نتائج البحوث العلمية علي أرض الواقع من خلال مشروعات الهيئة بجميع محافظات الصعيد العشرة نطاق عمل الهيئة والتي يكون مردودها إيجابي علي أهل هذه المحافظات وبالتالي رفع مستوى المعيشة لهم.

وأكد اللواء سامي الشناوى ان الهيئة علي استعداد تام من لحظة توقيع البروتوكول علي المضي قدما في تطبيق كل ما جاء به من بنود وتحويلها الي واقع ملموس يشعر به اهالى الصعيد.