شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الكويتى يصل القاهرة اليوم فى أول زيارة على رأس وفد رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل القاهرة اليوم الثلاثاء، وزير الإعلام والثقافة والدولة لشئون الشباب بدولة الكويت عبد الرحمن المطيري علي رأس وفد كبير للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التي تنطلق غدا بمقر جامعة الدول العربية، بحضور لفيف من قيادات ومسئولي الاعلام العربي - وفق بيان صحفى .

ومن المقرر، أن تشمل زيارة المطيري للقاهرة عدة فعاليات تستهدف تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، ودفعه إلى أفاق جديدة، من بينها لقاءات مع كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، ونخبة من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، فضلا عن زيارات ميدانية لعدد من المواقع الإعلامية بالقاهرة.