شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب حول مهارات التواصل ومناهضة العنف ضد المرأة بالنيابة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد التدريب التفاعلي الخاص بمهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، بالنيابة الإدارية وذلك لـ 26 مديرة نيابة ممن سبق اختيارهن مديرات لعدة نيابات بمختلف محافظات الجمهورية سواءً من القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه البحري والقبلي، وذلك تحت تحت رعاية لمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ة والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وبالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور / محمد رامي،

وتقدم المستشار عصام المنشاوي بالشكر لكل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ة والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل على ما يقمون به من جهود بالغة الأهمية لدعم وتمكين المرأة وحماية مكتسباتها،كما أشاد بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها اجمالاً، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، مؤكدًا على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه، كما توجه بالشكر المستشار عمر مروان وزير العدل ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية على دعمه الكامل لحصول المرأة على مكتسباتها الدستورية.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، على تقديرها البالغ المستشار عصام المنشاوي، الذي قام خلال فترة توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية بإصدار حزمة قرارات غير مسبوقة بتمكين المرأة داخل النيابة الإدارية وتوليتها المناصب القيادية حتى بلغ عدد مديرات النيابة ممن تم تعيينهن في عهده عدد غير مسبوق في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية التي تبلغ نسبة تمثيل المرأة فيها ما يقارب ٤٨%.

كما تقدمت بالشكر للقاضية / أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل على المجهود الكبير الذي تقوم به والمستشار عمر مروان وزير العدل مؤكدة أن خلف تمكين المرأة حق واستحقاق دستوري وقيادات مستنيره تؤمن بقيم المساواة والمواطنة، وأكدت أن ما يحدث في مصر الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحق أن يقال عنه العصر الذهبي للمرأة المصرية.

وتقدمت القاضية أمل عمار، بالشكر للمستشار عصام المنشاوي، والدكتورة مايا مرسي، ونقلت للحضور تحية المستشار عمر مروان، مؤكدة على استمرار التعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.

وأنهت كلمتها بالتأكيد على بالغ الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية الذي مكّن المرأة من حقها الدستوري.

وقام السيد المستشار عصام المنشاوي في الختام بإهداء درع النيابة الإدارية لكل من الدكتورة مايا مرسي - رئيس المجلس القومي للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.



المستشار المنشاوى



المستشار عصام المنشاوى



تكريم الدكتورة مايا



تكريم قاضية



جانب من الحضور