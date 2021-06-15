شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكبة بالمطار أخفت 2 كيلوجرام مشغولات ذهبية مرصعة وألماس على جسدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى محاولة راكبة من جنسية عربية تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة، وأكياس بكميات بها فصوص من الألماس، أثناء إنهاء إلإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي.

واستوقف أحمد سيد إبراهيم صالح رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتى أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، حيث قام تامر رمزي قاسم مديرالحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا ولم يسفر ذلك عن وجود شئ مخالف، تلاحظ لمدير الحركة تزايد ارتباك الراكبة، وبالعرض علي الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك، والذى قام بالعرض على عبد العال نعمان أبو زيد مدير إدارة الجمرك تم تكليف دينا حسن بتفتيش الراكبة ذاتيا تحت إشراف أميرة طلبة مدير الحركة، واللتان تلاحظلهما وجود 3 لفافات كبار مغلفين بإحكام بلاصق أسفل "كورسية" ترتديه الراكبة شكل مدير إدارة الجمرك لجنة مكونة من دينا حسن وعماد صلاح سالم ومصطفى عبد الوهاب صادق تحت إشراف تامر قاسم، وذلك لفتح اللفات مما اسفر عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات والأحجار الكريمة تقارب الاثنين كيلو جرام، عبارة عن 24 انسيال من الذهب الأبيض مرصع بفصوص بوزن 335 جراما تقريبا و 10 أساور من الذهب الأبيض مرصعة بفصوص بوزن 115 جراما تقريبا و 37 خاتما من الذهب مرصع بفصوص بوزن 195 جراما تقريبا، ومجموعة من السلاسل المتشابكة من الذهب الأبيض مرصعة بفصوص تزنحوالي 270 جراما و25 زوج حلق من الذهب الأبيض بهم فصوص بوزن 124 جرام تقريبا و3 أسورة من الذهب بهم فصوص بوزن 31 جرام تقريبا و 13 دلاية من الذهب بهم فصوص تزن حوالى 44 جراما و2 خاتم ملونين بكل واحد فص بوزن 4 جراما و5 دلايات من الذهب الأبيض بهم فصوص بوزن 16 جرام تقريبا و 7 سلسلة من الذهب بهم فصوص بوزن 88 جراما و2 خاتم من الذهب الأصفر بهم فصوص بوزن 4 جرامات و 4 خاتم من الذهب الأبيض بهم فصوص بوزن 20 جرام و28 كارت بكل واحد فص كبير من الأحجار الكريمة و25 كيس صغير بهم فصوص ملونة من الأحجار الكريمة بوزن 85 جرام وكمية كبيرة من الأكياس الصغيرة بداخلهم فصوص بيضاء من الأحجار الكريمة بوزن حوالى 525 جراما، أمر عبد العال نعمان مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة والدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المطار.