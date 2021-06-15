شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير الخارجية يسلم أمير قطر رسالة من الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكرى، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "حاملاً رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية سامح شكري يلتقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة".

وكان شكرى قد بدأ - أمس - زيارته إلى الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى أخيه أمير دولة قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على (بيان العُلا)، في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية حاملا رسالة من الرئيس السيسى

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكرى، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "حاملاً رسالة من السيد الرئيس⁧‫ عبد الفتاح السيسي⁩، وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩ يلتقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة".

وكان شكرى قد بدأ - أمس - زيارته إلى الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى أخيه أمير دولة قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على (بيان العُلا)، في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل مستحقات الوحدات والأراضى

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من سداد 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وأضاف المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تطبيق التيسيرات في الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية، التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، والأراضى أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.

استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات ومعدات إعمار غزة

واصلت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية من القادمين من قطاع غزة ولعبور العالقين من الجانبين، إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى القطاع ، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية .

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على توفير الأطقم الادارية والطبية بالمعبر لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الانسانية، وإدخال المساعدات والمعدات إلى قطاع غزة، علاوة على توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية؛ لتلقى العلاج طبقا لحالاتهم، مشيرة إلى أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج .

وأعلنت أنه جرى تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد، (16 مايو الماضى) لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، مؤكدة جاهزية المعبر للتشغيل فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.



التعليم العالى تخصص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب لسداد المصروفات عن المتعثرين

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي من طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية، مُشددةً على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات، حيث أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية، مُشيرةً إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعلياً عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصاً من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.

وفي سياق متصل، تتخذ الجامعات عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي يتمثل أبرزها في: تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة، وكذلك داخل لجان الامتحانات، إلى جانب التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت ومقار اللجان قبل وبعد الامتحانات، فضلاً عن تخصيص صناديق زجاجية لجمع أوراق إجابات الامتحانات، وحفظها بها لمدة لا تقل عن 48 ساعة، تجنباً لانتقال عدوى كورونا، وكذلك توفير المطهرات والمعقمات والكمامات خلال فترة الامتحانات، وإجراء فحص طبى لجميع منتسبى الجامعة قبل الدخول إليها من قبل الفرق الطبية.

الإسكان تشترى أرض القابضة للتشييد بمثلث ماسبيرو لبدء تطويرها

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً موسعاً، بحضور مسئولى الوزارتين، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المشتركة، وسبل دفع معدلات العمل بتلك المشروعات.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات التي تعانى من مشكلات أو عقبات في التنفيذ، والعمل على تذليل جميع العقبات، ودفع معدلات التنفيذ، من أجل دخول تلك المشروعات إلى الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات.

تم خلال الاجتماع، الاتفاق على عقد لقاءات بين مسئولى الجهات التابعة لوزارة الإسكان، ومسئولى وزارة قطاع الأعمال العام، وشركات قطاع الأعمال، لدراسة جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل على حلها، والإسراع بمعدلات التنفيذ.

التعليم: إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلكترونيا وفى المدارس الخميس

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة بحد أقصى بعد غد الخميس، موضحة أنه سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع الوزارة وأيضا فى المدارس الثانوى، لافتة إلى أن الطالب يستطيع الحصول على رقم جلوسه ومقر لجنته الامتحانية من خلال الدخول على تطبيق تنويهات.

وأوضحت المصادر، أن الكنترولات تنتهى خلال الساعات المقبلة من تجهيز أرقام جلوس الطلاب وسيتم إرسالها إلى التطوير التكنولوجي بالوزارة لبدء رفعها على موقع الوزارة واتاحتها للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.