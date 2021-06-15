شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: 30 تخصصًا طبيًا بالمجمع الطبى فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضحت الهيئة، أن المريض كان يعاني من كسر بعظام الحوض، وأثناء تجهيزه لإجراء عملية جراحية لإصلاح كسر الحوض، وُجِّد أنه يعاني من انسداد بضفيرة كهرباء القلب، مما يستحيل معه إجراء الجراحة بشكل آمن، وفي سياق تقديم خدمة طبية متميزة آمنة بالمجمع متكاملة ومتناسقة بين كافة التخصصات الطبية، تم عرض المريض على فريق كهرباء القلب بالمجمع والذي قام بعملية تركيب منظم ضربات قلب للمريض، قُبيل إجراء جراحة إصلاح للحوض.

وأضافت الهيئة، أنه تمت العمليتين بنجاح للمريض، على يد أمهر الأطباء المتخصصين في علاج مثل هذه الحالات بالمجمع الطبي في الإسماعيلية.

وأكدت الهيئة، توافر أكثر من 30 تخصصًا طبيًا بمجمع الإسماعيلية الطبي، ومنها علاج أمراض (القلب والصدر، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، جراحات وجلسات كيماوي الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، العصبية والنفسية، إضافة إلى الفحوصات الطبية المعملية والأشعات المتقدمة)، علاوة على أنه يضم أكفء الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية بالمجمع، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمتعاملين بمحافظة الإسماعيلية ومدن القناة.

كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع الطبي فى الإسماعيلية، 423 سريرا، منهم 285 أسِرة إقامة داخلية للمرضى، و63 رعايات، و 14 غرف عمليات، 32 حضانة، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية.