شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سنوات إنجازات.. إنشاء 87769 فصلا دراسيا بتكلفة 29 مليار جنيه منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأبنية التعليمية ما تم إنجازه من مبانى مدرسية وفصول دراسية على مستوى جميع المحافظات خلال 7 سنوات، بداية من 2014 حتى الآن، لتوفير الإتاحة وخفض الكثافات والحد من المشاكل المترتبة على الزيادة السكانية، موضحة أنه تم تنفيذ وتسليم 5695 مشروعا، بإجمالى 87769 فصلا بتكلفة 29 مليار جنيه.



وشددت الهيئة أنه جارى العمل حاليًا على 1265 مشروعا بإجمالى 19539 فصلا بمعدل إنجاز سنوى يعادل 200% من المعدلات السنوية السابقة، مشيرة إلى أن بجانب الإنشاءات الجديدة يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التطوير والصيانة ورفع الكفاءة بالمدارس القائمة وإنشاء وإحلال الأسوار المتهالكة ولعدد تجاوز 20 ألف مشروع تم تنفيذهم خلال هذه الفترة.

وأوضحت الهيئة، أن المشروعات تضمنت إنشاء مدارس على مواقع أراضى جديدة، بواقع 1842 مشروعا بإجمالى 34290 فصلا، وبالنسبة للتوسعات الأفقية والرأسية بمدارس قائمة بالفعل تم تنفيذ 2163 مشروعا بواقع 27984 فصلا دراسيا، كما تم تنفيذ إحلالات كلية وجزئية لمبانى مدرسية غير صالحة بواقع 1690 مشروعا ضمت 25495 فصلا.