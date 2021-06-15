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شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شقيق أحمد شوبير من المسجد الأحمدى فى طنطا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شيع الأهالى منذ قليل جثمان شقيق الكابتن أحمد شوبير، من مسجد الأحمدى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بعد اداء صلاة الجنازة على شقيقه الذي وافته المنية أمس الإثنين.
وقدم الخليج 365، بثا مباشر، لصلاة الجنازة وتشييع الجثمان، حيث ووصل جثمان "عصام"، الشقيق الأصغر للإعلامى أحمد شوبير المسجد وستصلى الجنازة عقب صلاة الظهر في ساحة المسجد الأحمدى طبقا لقرارات وزارة الأوقاف.
وكان الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، قد إعلن تشييع جنازة شقيقه الأصغر عصام من مسجد السيد البدوي بطنطا، اليوم، عقب صلاة الظهر، والعزاء سيكون عقب صلاة المغرب بنادي طنطا الرياضي.
وغرد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: "تشيع جنازة شقيقي المرحوم عصام شوبير غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد السيد البدوى بطنطا.. والعزاء عقب صلاة المغرب بنادي طنطا الرياضى".
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