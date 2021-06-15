سيدة اكتشفت طلاقها منذ 5 سنوات: واجهت زوجى فقال "اعتبرى نفسك ملك يمين".. فيديو

القاهرة - سامية سيد - أكدت السيدة "ر، ا" التى اكتشفت طلاقها من زوجها منذ خمس سنوات لـ"الخليج 365" أنها بعد أن واجهته بما اكتشفته بالطلاق منذ فترة كبيرة على الرغم من أنها تعيش معه بشكل طبيعي، فقام بالرد عليها أنه متزوج شرعي فقط وليس قانون، وتابعت: "كيف قانونى وحصل حمل لى وإجهاض خلال تلك الفترة المتعاقبة للطلاق"، فقال لها "اعتبرى نفسك كنتي ملك يمين".

وأشارت السيدة بأنها اكتشفت الطلاق أثناء تجديد البطاقة الشخصية لها وذلك فى بداية سنة 2021 ، وتبين أن الزوج قام بتوثيق الطلاق سنة 2015.

وأضافات أنه خلال تلك الفترة حدثت مشادة بينهما، فقام بطردها من مسكن الزوجية ونظرا لأن معي أولاد منه، فقمت برفع دعوى تمكين من السكن منه حاضنة لأولادي، وبالفعل تم استدعاءه في النيابة وبسؤاله أكد أنها زوجته بالفعل ولم يقم بطردها، وهذا أكبر دليل على أنه اعترف باستمرار زواجى منه على الرغم من قسيمة الطلاق الصادرة فى 22 مارس 2015 .

فيما أكد محمد سليمان محامي السيدة ، بأن هذا الواقعة لم ترد مثلها إلا فى سنة 1927 ، وتم توصيف القضية بأنه معاشرة سيدة بدون رضاها، وهي تستوجب أحكاما بالسجن، وأكد بأنه تم تحرير محضر بالواقعة وما زال معروضا أمام النيابة العامة.