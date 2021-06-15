ضبط 2 من العناصر الإجرامية لغسل قرابة الـ5 ملايين جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة البحيرة، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء الأراضي الزراعية والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتأتي الجهود المبذولة استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.