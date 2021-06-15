لتقديم الرعاية للمواطنين.. الداخلية توجه قوافل خدمية وإنسانية بنطاق محافظة المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية، بتوجيه قوافل "خدمية – إنسانية"، استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظة المنوفية لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا استخراج مصدرات الأحوال المدنية وتجديد بطاقات الرقم القومي، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك في القافلة عدد من ضباط حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك في قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.