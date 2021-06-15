بعد معاينته مزارع فاكهة.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالإسماعيلية، وضبط مرتكبي الواقعة.

وتلقى مركز شرطة الإسماعيلية، من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص "متوفى" إثر إصابته بطلق ناري، وما قرره "صديق المتوفـى" أنه حال قيادته سيارته الملاكي وبرفقته "صديقه المتوفـى" عقب انتهائهما من معاينة بعض مزارع الفاكهة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وسيرهما بالطريق، حدثت مُشادة كلامية بينه وقائد سيارة ملاكي أخرى لقيام قائدها بكسر مرآة السيارة ملكه.

وعقب التحرك فوجئ بقيام قائدها وقائد سيارة ملاكي ثانية "لا يعلم أرقامها" بملاحقته، وحاولا إيقافه وأطلق قائد السيارة الأخيرة عيار ناري تجاهه فأودى بحياة صديقه ولاذا بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "شخصين"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بملاحقة السيارة لإجبار قائدها على التوقف وإطلاق عيار ناري من "بندقية خرطوش" تجاه السيارة مما أدى لوفاة مرافق قائد السيارة، وأرشدا عن السلاح المستخدم "بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية والسيارتين المستخدمتين".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.