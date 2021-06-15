وزراء الداخلية العرب يؤيدون تدابير السعودية لتنظيم شؤون الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بارتياح بالغ التدابير التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية وقرارها المتعلق بتنظيم شؤون حج بيت الله الحرام هذا العام، وقصره على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس ترحيبها بهذا القرار الحكيم، حيث تثمن عاليًا الحرص الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمحافظة على صحة ضيوف الرحمن وسلامتهم وتنظيم شؤون حج بيت الله الحرام بصورة متلائمة مع الضوابط الصحية اللازمة، في ظل ما يشهده العالم من استمرار جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.

وأشادت الأمانة العامة بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في ظل هذه الظروف الاستثنائية والتي تترجم حكمة قيادتها وخبرتها الممتدة في تنظيم شؤون الحج، بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء بين الحجاج، بما يمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر وفي أجواء آمنة ومطمئنة.