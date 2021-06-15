لمدة 10 أيام.. القوى العاملة: قبول طلبات التدريب الفندقي مجانا بسوهاج اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء تلقي طلبات راغبي التدريب الفندقي مجانا لأول مرة بصعيد مصر للشباب والفتيات اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى 25 يونيو الجاري، وذلك على أعمال الطهي والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال، وخدمة الغرف والمغسلة والكي، وذلك بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP وفندق الهيلتون بالأقصر، حيث تبلغ مدة الدورة 6 أسابيع، أربعة أسابيع بالمركز، وأسبوعين بفندق هيلتون الأقصر.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية ، إلى أنه يشترط في المتقدم الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط، وحسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة.

وأوضح أن الطلبات تقدم بمقر ديوان المديرية - شارع أسيوط سوهاج، مرفقا بها السيرة الذاتية، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل).

يذكر أن التعاون بين الوزارة وبين برنامج الأغذية العالمي WFP بناء على اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعها معالي الوزير معاهم، مما يذكر أن هذا التدريب نتاج التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها وزير القوي العاملة محمد سعفان مع ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في القاهرة ومنها التعاون في مجالات رعاية القوى العاملة والتدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المرأة.