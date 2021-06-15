شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إقامة 512 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 2.6 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائنا الطلاب، التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة، والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

أضاف محافظ الشرقية، أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من يوليو 2014 وحتى يوليو 2021، تم انشاء العديد من المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،وذلك للقضاء على نظام الفترتين ولإستيعاب عدد أكبر من الطلاب لتقليل كثافة الفصول بشكل تدريجي، فضلاً عن إنشاء نوعيات جديدة من المدارس وفق النظام العالمي، مثل المدارس المصرية اليابانية، ومدارس المتفوقين، وكذلك زيادة ميزانية التعليم بكافة مراحله التعليمية.

أوضح المحافظ أنه خلال الـ 7 سنوات الماضية تم تنفيذ 512 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية، بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و686 مليون جنيه، حيث تم انشاء 502 مدرسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ما بين إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وتوسعات، لإضافة 7909 فصل دراسي بتكلفة مالية بلغت 2 مليار و624 مليون جنية، وكذلك إنشاء وتطوير 10 إدارات تعليمية بتكلفة 62 مليون جنيه