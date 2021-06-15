شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بحضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وبلغت نسبة النجاح 92.92 %.

وأوضح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان من تقدم للامتحان عدد 2912 طالبا/ طالبة، حضر منهم 2807 طالب / طالبة، غياب 105 طالب/ طالبة.نجح منهم 2286 طالب / طالبة.

وهنأ محافظ جنوب سيناء، أبنائه الطلاب والطالبات والأوائل متمنيًا لهم دوام التوفيق.

وحصلت الطالبة دعاء أحمد السيد عبدالجليل من مدرسة أبورديس الإعدادية على المركز الأول على المحافظة بمجموع درجات 279.5 درجة، وحصل على المركز الثاني مكرر عدد 24 طالب/ طالبة بمجموع درجات 279 درجة.

وأثنى وكيل الوزارة على دعم محافظ جنوب سيناء للعملية التعليمية وأبنائه المتفوقين وأهدي هذا التميز بنسبة 92.92 % بزيادة عن الأعوام السابقة.

وأعلن المحافظ أنه سيتم تكريم المتفوقين في الايام القادمة.