شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفي افتراضي لـ«أطباء بلا حدود» لنقل الوضع الإنساني لغزة بعد القصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد منظمة أطباء بلا حدود مؤتمرًا صحفيًا حول الوضع الطبي والإنساني في قطاع غزة.

وينطلق المؤتمر في تمام الرابعة بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، وتتيح منظمة أطباء بلا حدود لصحفيي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقيا المشاركة في مؤتمرها الافتراضي عبر تقنية «فيديوكونفرانس» على أن يقوموا فتح نقاشات مع طواقمها الطبية العاملة في غزة ممن تواجدوا على الأرض لعلاج جرحى القصف الإسرائيلي الأخير على القطاع، لتقديم شهاداتهم حول الوضع الإنساني والطبي في القطاع.

ويهدف الويبنار الويبنار إطلاع الصحفيين ومراسلي المنظمات الإعلامية الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الوضع الإنساني الطبي في غزة في ظل الحصار المستمر وفي ظل وباء كوفيد 19 فضلًا عن نقل الأوضاع الكارثية التي خلفها التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

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