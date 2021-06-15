شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: دعم شبكات الكهرباء بمنظومة متكاملة لتحقيق التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جار العمل لبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمي بنجاح ،والانتقال من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية ،والتعامل مع التحديات والمشكلات التي يواجهها قطاع الكهرباء بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي والحلول الأخرى المتميزة ،واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية ،لبناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة في هذا المجال، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ،واشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، مؤكدا على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، مؤكداً أنه جاري رفع كفاءة الكهرباء واحلال وتجديد وتركيب مغذيات وغيرهم بتكلفة 10.8 ملايين جنيه.

وأوضحت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بقرى شمال دسوق والتي شملت «احلال وتجديد مغذى شابه وتغيير موصلات 32عمود وبرج و11كم موصلات ليستفيد منها القرى المذكورة، بتكلفة 710ألف جنيه، وإحلال وتجديد كومباكت المرور بقرية كفر إبراهيم ب كومباكت ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 67 ألف جنيه.

وأضاف المهندس محمد عسل، مدير ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمحافظة، تستمر جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، تضمنت «إحلال وتجديد شبكات الكهرباء لقرى جنوب دسوق والتي شملت» إحلال وتجديد ل، ت محلة دياى من محطة شبراخيت ب 1376كم كابلات متوسط ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 3 ملايين و514 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذى الزحاليق ب 21عموداً وبرج ،ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 256 ألف جنيه، وإحلال وتجديد تقسيم مغذى أبومندور ب9 أعمدة وبرج وكومباكت و3كم موصلات ب 4175كم كابلات ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة 4 ملايين و419 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مغذى دخول 16تعدية «ل، ت» محلة دياى ب238م كابلات ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مليون و882 ألف جنيه.