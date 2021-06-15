شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي للرعاية الصحية: يتابع تطعيمات كورونا في مبادرة «اكشف أطمن» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور امير التلواني، المدير التنفيذى للرعاية الصحية بمتابعة آليات عمل غرفة تلقى لقاح فيروس كورونا بالمستشفى والعيادات المتنقلة التي أطلقتها الهيئة في إطار حملة (اكشف واطمن)، والتي تم إطلاقها منذ بداية يونيو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر بمحافظتي أسوان والأقصر.

وقام التلوانى بزيارة ميدانية لمحافظة الأقصر وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر وذلك في إطار التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، مطلع العام المالي الجديد.

ورافق التلوانى خلال الزيارة، المهندس حسام صادق الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء أشرف أبوعيش مدير التخطيط الاستراتيجي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحضور الدكتور إسماعيل العربى مدير فرع الهيئة بمحافظة بالأقصر والدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحي بالأقصر.